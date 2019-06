Piromani in azione alle Tremiti, vigili del fuoco impegnati per ore

REDAZIONE TERMOLI

Sono partiti anche da Termoli alla volta delle Diomedee i vigili del fuoco che da questa mattina, 13 giugno, stanno combattendo contro l’incendio che è divampato nel bosco di San Domino. Stando alle prime informazioni una serie di focolai, per fortuna tutti sotto controllo, hanno interessato dalla scorsa notte il bosco dell’isola di San Domino nell’arcipelago delle Tremiti. Si tratterebbe di piccoli incendi in sequenza, almeno una decina. Dai primi riscontri è elevata l’ipotesi che gli incendi siano di natura dolosa, appiccati da uno o più piromani. Tre le aree che sono state prese di mira: Cala Matano, dove c’è la villa di Lucio Dalla, Cala dei Benedettini e la Grotta del Sale. Le fiamme hanno interessato, nel complesso, un’area di 3mila metri quadri, ma non hanno preso piede solo grazie al tempestivo intervento dei volontari della protezione civile, cui si sono aggiunti, questa mattina, i vigili del fuoco del distaccamento di San Severo, che hanno raggiunto l’isola imbarcandosi da Termoli. Sull’accaduto sono in corso le indagini dei carabinieri. Non è la prima volta che le Tremiti vengono prese di mira dai piromani. Nel recente passato era successo nel 2017 quando a luglio una grande fetta della vegetazione venne divorata dalle fiamme.