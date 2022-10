Pirata della strada: le telecamere lo “incastrano”, il colpevole ha le ore contate

Ore contate per il pirata della strada che ieri mattina, a Isernia, alla guida di una Ford Focus, ha travolto un pedone sulle strisce pedonali e poi ha investito un cane, uccidendolo e fuggendo via, senza fermarsi a prestare soccorso. La Polizia Stradale ha individuato il responsabile e nelle prossime ore è prevista una svolta nelle indagini che potrebbero inchiodate l’automobilista “pirata” alle sue responsabilità. Già in mattinata ci dovrebbero essere clamorose novità. Determinanti per la Polstrada le registrazioni delle telecamere della videosorveglianza che non lascerebbero scampo al responsabile.