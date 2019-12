Pirata della strada investe ciclisti e scappa, un ferito grave (Foto)

La persona al volante dell’auto è stata rintracciata e fermata dalla Polizia

E’ successo tutto questa mattina, venerdì 20 dicembre, lungo la Statale 17, precisamente al chilometro 209.200, in agro di Bojano, in direzione Isernia. Un’auto ha investito alcuni ciclisti che transitavano in zona. La persona al voltante del veicolo non si è fermata a prestare soccorso e successivamente è stato rintracciato e fermato dalla Polizia. Due le persone coinvolte nel terribile impatto: un uomo, stando alle prime informazioni raccolte, verserebbe in gravi condizioni. C’è anche un altro ferito, fortunatamente in maniera più lieve.

Sul posto carabinieri di Bojano, Polstrada, ambulanze del 118 e personale Anas. Il traffico ha subito rallentamenti e al momento sull’arteria è in vigore il senso unico alternato.

Seguono aggiornamenti