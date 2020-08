Pirandello Novelle per un Anno, la proposta teatrale di Andrea Ortis

Domani sera 12 agosto al Castello Monforte alle ore 21

Vittoria Todisco

Abbiamo imparato bene a conoscerlo Andrea Ortis che quando ci propone un suo lavoro teatrale ci trasmette una parte delle sue tante passioni, quella, ad esempio, per la letteratura come in questa rappresentazione delle “Novelle per un Anno” di Luigi Pirandello che domani sera solo 100 fortunati spettatori – numero decimato per contrastare il contagio da Covid 19 – avrà luogo nello scenario del Castello Monforte di cui è regista autore ed interprete .

“Novelle per un Anno” quasi 400 racconti che il drammaturgo siciliano scrisse durante l’arco della propria esistenza raccolti in diversi volumi costituiscono – almeno per gli studenti – il primo significativo approccio verso la conoscenza di questo Autore e l’incontro con un modello letterario moderno considerata l’ epoca 1867 – 1934 cioè la durata della vita di Luigi Pirandello. La novellistica pirandelliana sostituisce il realistico all’edulcorato lasciando che il gusto dell’amaro che rimane in bocca alla lettura di taluni tra i tantissimi racconti si bilanci con l’ironia di tanti altri e che il drammatico si coniughi col grottesco. E’ da tempo che Pirandello non è più così rappresentato nei teatri come è accaduto per tutto il ‘900 e la lettura che Andrea Ortis propone di questo autore del quale introduce la figura presentandone i connotati drammaturgici poetici e storici , le caratteristiche artistiche e gli esclusivi punti di vista immerge lo spettatore nell’atmosfera e la poeticità dell’ambiente siciliano. Le letture sceniche infatti saranno accompagnate da alcuni brani popolari siciliani , utili a contestualizzare l’ambiente natio dell’autore oltre a manifestare attraverso sonorità popolari lo scenario entro il quale le storie si svolgono. Ortis oltre alla bravura, la poliedricità del suo patrimonio culturale si caratterizza per la generosità con la quale propone ed esalta la conoscenza da parte del pubblico di tanti giovani artisti molisani. Specializzato nelle biografie di personaggi storici famosi da Michelangelo ad Alessandro Magno a Van Gogh attraverso la messa in scena di opere teatrali come “La Divina Commedia” resa in forma di musicale mette in luce la sua passione e la conoscenza del canto e della musica, la passione per l’arte, la pittura che ha avuto un ruolo educativo didattico e culturale non secondario nella sua esistenza. L’ultimo suo lavoro “Caffè Vincent” che abbiamo fatto appena in tempo a gustare prima della pandemia accende un fuoco pirotecnico di emozioni e bellezza e restituisce l’immagine di un Van Gogh sì tormentato ma molto più vicino con proprio fardello di disagi e delusioni alle paure e le problematiche che oggi stiamo vivendo .

Pirandello dunque, per continuare a conoscere comprendere ed amare un drammaturgo rappresentato in tutto il mondo e destinatario di un Premio Nobel per la Letteratura il 9 novembre de 1934 due anni rima della morte che ha voluto fosse come una silenziosa uscita di scena senza sfarzi e cerimonie ma con la sonorità di una sbattuta di porta.