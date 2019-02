Piovono lamiere in paese, tragedia sfiorata

«Piovono lamiere a Civitacampomarano». Questa la denuncia di un cittadino che attraverso i social network ha portato a conoscenza della difficile situazione che si sta vivendo in queste ore in paese a cause delle avverse condizioni meteorologiche. A causa del forte vento, infatti, delle lamiere sono volate dal tetto di un’abitazione e hanno letteralmente tagliato i due comignoli e il tirafumo di una casa nelle vicinanze. «Speriamo – continua – in un pronto intervento dei vigili del fuoco per evitare ulteriori danni». Per fortuna in quel momento non c’erano persone che transitivano in zona altrimenti le conseguenze sarebbero potuto essere peggiori.

E’ necessario ora un pronto intervento delle autorità preposte per mettere in sicurezza la zona.

Sull’argomento è intervenuto il vicesindaco di Civitacampomarano Antonio D’Angelo: «Per conoscenza di chi legge tengo a specificare che, a seguito della situazione calamitosa venutasi a creare per il forte vento, l’amministrazione locale si è già attivata tempestivamente, sin dalle prime ore del mattino, coinvolgendo tutte le strutture preposte affinché questa situazione possa essere rimossa quanto prima possibile».