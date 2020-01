Piovono grossi calcinacci da palazzo Crema, scampata la tragedia

REDAZIONE TERMOLI

Grossi calcinacci quanto un pallone da calcio si sono staccati da palazzo Crema e hanno raggiunto via Aubry nel tardo pomeriggio di oggi, 11 gennaio. Pericolo fortunatamente scampato sia per gli automobilisti che per i pedoni che fortunatamente non si trovavano a passare lungo la centralissima zona in quel momento. Palazzo Crema dunque cade letteralmente a pezzi. Immediato l’intervento sul posto dei Vigili del fuoco del distaccamento di Termoli e la Polizia Municipale che hanno provveduto a transennare la zona.