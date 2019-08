Piovono calcinacci dal ponte di via Liguria (LA SEGNALAZIONE)

CAMPOBASSO

Piovono calcinacci dal ponte di via Liguria, lungo la tangenziale est, a Campobasso. Questa la segnalazione di un nostro lettore che ci documenta con foto l’effettivo pericolo per auto e pedoni che quotidianamente percorrono quella parte di tangenziale. Chi ci segnala l’accaduto invita l’Anas, il sindaco Roberto Gravina e l’assessore ai Lavori Pubblici del Comune Amorosa a provvedere quanto prima ad opportune verifiche ed eventualmente a mettere in sicurezza la zona.