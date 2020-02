“Piovono” calcinacci dai cornicioni dei palazzi in pieno centro

Continuano gli interventi dei Vigili del fuoco del distaccamento di Termoli in città.

Le forti raffiche di vento che spirano sulla costa hanno creato tanti disagi. Alberi caduti, pali divelti e cornicioni staccati stanno tenendo impegnati i vigili del fuoco. Questa mattina, 6 febbraio, l’ennesima caduta di calcinacci si è verificata in Corso Umberto I, all’altezza di un negozio di abbigliamento. I vigili del fuoco hanno transennato e messo in sicurezza la zona. Intervenuta anche la Polizia Municipale per regolare il traffico.