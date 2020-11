Piovono calcinacci da palazzo Cannavina, intervengono i Vigili del Fuoco

Si è reso necessario l’intervento dei Vigili del fuoco questa mattina, 21 novembre, in via Cannavina a Campobasso per via di una caduta calcinacci da Palazzo Cannavina. Immediato l’intervento del 115 che ha provveduto a mettere in sicurezza la zona per evitare che qualcuno potesse farsi male. Probabilmente il distacco di pezzi è dovuto alla copiosa pioggia che da ieri cade incessante sul capoluogo. Ad allertare il 115 sono stati alcuni passanti che hanno notato quanto stava accadendo. Sul posto è intervenuta anche la Polizia Municipale che ha regolato il traffico per permettere le operazioni di messa in sicurezza dello storico palazzo.

Le immagini Indietro 1 di 11 Avanti