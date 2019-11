Piove sulla Su e Giù e sul Lupo

GENNARO VENTRESCA

Come la pentecoste la Su e Giù è una festa mobile. Che ha la peculiarità di cadere di domenica, a metà di novembre. Che è il mese più piovoso dell’anno. Per questo può capitare, nel rispetto della legge dei numeri, che la gara non competitiva della Virtus possa essere flagellata dal mal tempo. In punta di verità, dal 1974, anno in cui si svolse la prima edizione, a ieri che è andata in scena la numero 46, solo tre volte il tempo s’è messo di traverso. I protagonisti meno temerari si sono dati a gambe e quelli che hanno sfidato la pioggia si sono bagnati come pulcini.

***

Un sole bugiardo aveva inaugurato il giorno. Da est giungevano raggi tiepidi e ben auguranti, neanche il tempo di radersi, sorseggiare il cappuccino, buttare giù due biscotti e mischiarsi alla folla che il cielo c’è coperto di grigio fumo, da cui si sono aperte le cataratte di una pioggia ora leggera e ora grossa e violenta che si è segnalata per la sua impertinenza, diventata cattiva pochi minuti prima della partenza. Una pioggia che se da una parte ha creato disagi, dall’altra ha fatto schizzare il cuore fuori dal petto, per l’emozione.

***

Il vostro cronista d’antan c’era e come, a vivere gli attimi suggestivi della partenza e poi, s’è messo a scarpinare, con l’ombrellino in mano, in senso contrario al fiume umano, per vedere le facce felici della fatica. Per primo, come una freccia è passato Ivan Di Mario, uno che di gare ne ha vinte a bizzeffe. Dietro di lui, staccati in salita, gli altri podisti che sanno il fatto loro. Il lunghissimo rosario ha mostrato signori attempati, giovani dai muscoli massicci, donne dai lunghi capelli bagnati, bimbetti alti come margherite che non hanno voluto arrendersi, nonostante le lagne dei genitori.

***

L’acqua ha accompagnato la corsa, mentre il vento si teneva aggrappato alle ossa. Il freddo, per fortuna, passa una volta sotto la doccia. L’importante è esserci stati alla Su e Giù, di aver potuto dire “C’ero anch’io”. L’importante era mettersi al collo la medaglia celebrativa dei 60 anni della Virtus, nata dal bozzetto di Domenico Fratianni che quasi presago di ciò che gli sarebbe accaduto, l’aveva consegnato ai virtussini con largo anticipo. I Fratianni, in memoria del loro congiunto a cui era dedicata la corsa, hanno tutti portato a termine la dura fatica.

***

Quattro gol, mica uno, non sono bastati ai nostri ragazzi per regolare il modesto Fiuggi. Alla fine i gol sono stati otto, quattro per parte. Mentre i fischi sono stati tutti per i rossoblù che dopo aver regalato fiammate di bel gioco, si sono seduti, commettendo una serie di errori che hanno lasciato tutti di stucco. Mentre ti aspetti una ripresa zeppa di felicità spunta una squadra più grigia di quella orribile maglia che, anche in passato, non ha portato mai bene.

***

Due volte di testa, e uno di piedi, allo scadere, Tenkorang ha avuto altrettante occasioni per consegnare una giusta vittoria ai nostri che hanno ritrovato finalmente Alessandro, ma sono ancora alla ricerca di un centrocampista di vaglia, capace di dettare i tempi. Dal canto suo Pietro Cogliati ha firmato un’altra doppietta che porta i suoi gol a sei, gli stessi che realizzò l’anno scorso nell’intera stagione.