Piove nel treno di ritorno da Roma, continui disagi per i pendolari molisani

Continuano i disagi sui treni molisani e ormai la cosa non fa quasi più notizia. Giovedì sera, 20 ottobre, sul convoglio di ritorno da Roma, i pendolari molisani hanno dovuto fare i conti con la pioggia che è caduta all’interno del vagone. Acqua sui sedili e passeggeri molisani costretti a cambiare posto. Siamo alle solite, insomma. Quando i treni non vengono cancellati o non sono in grande ritardo, cosa rara, ci si mettono altri disagi a complicare la vita ai pendolari molisani.

Una situazione che, come ripetuto più volte, non è degna di un Paese civile. A pagare il conto, come sempre, i cittadini della nostra regione costretti, loro malgrado, a dover usufruire di un servizio che mai è all’altezza della situazione.

Videoin alto pagina Facebook “Il Binario 20bis”