Piove in comune, ma non ci sono soldi per riparare il tetto

Acqua a catinelle al primo piano del comune di Isernia. Una parte del tetto di palazzo San Francesco “fa acqua” e quando piove si forma un inquietante “laghetto” a due passi dall’aula consiliare. Un problema minimo per qualunque amministrazione comunale, ma qualcuno – l’ex consigliere comunale Nicola Moscato – spulciando tra le carte del bilancio, ha scoperto che la giunta Castrataro ha dimenticato di mettere soldi nel capitolo della manutenzione e questo significa che, per aggiustare il tetto bisognerà far approvare dal consiglio una variazione di bilancio. Se non fosse vero, sarebbe inverosimile, una distrazione non da poco per una giunta di nove assessori e un sindaco ingegnere. Ma vediamo che scrive Nicola Moscato sulla sua bacheca Fb, pubblicando le immagini dell’allargamento di Palazzo San Francesco:

“Per chi è poco o nulla avvezzo a frequentare il Comune di Isernia, questa è la situazione nella quale amministratori comunali, giornalisti e liberi cittadini si sono imbattuti durante l’ultimo consiglio di fine Settembre. La zona interessata è quella del primo piano, una volta salite le scale, in prossimità della segreteria del Sindaco.

Interrogato in diretta durante il Consiglio Comunale dai consiglieri di minoranza sull’accaduto, il Sindaco ha replicato sostenendo che, per risolvere la problematica, si aspetta l’arrivo dei fondi legati al Pnrr. Mai prima di oggi, ho ascoltato un Sindaco che, per la risoluzione di un problema legato alla manutenzione ordinaria, confida nell’arrivo di fondi governativi, il cui arrivo è del tutto aleatorio e di data incerta. Ma questo è il risultato se, nel bilancio di previsione per l’anno 2022-2023 (ovvero quei fondi che un Comune stanzia per l’anno che verrà), alla voce “manutenzione” la voce è zero. Avete letto bene. Sono stati stanziati ZERO EURO!

Non stupiamoci quindi se simili problemi, al pari dei tombini otturati, dell’erba alta etc.., peggiorano giorno dopo giorno. La cosa esilarante è che il suddetto bilancio è passato in Consiglio Comunale con il voto unanime di tutta la maggioranza consiliare presente. Tornando al tetto, il rischio concreto ed attualissimo è che lo stesso, formato in buona parte in legno, ceda definitivamente in quel preciso punto con tutte le conseguenze del caso. Al riguardo, ricordo al Sindaco che buona parte della copertura del tetto è stata effettuata negli anni precedenti con fondi comunale e che l’unica porzione su cui bisogna intervenire è proprio quella di cui al video. Lo scorso Dicembre 2021, a chiusura del suo mandato, il Sindaco d’Apollonio ha firmato un verbale ufficiale di cassa in cui, si attesta la presenza di quasi 20 milioni di euro di fondo riserva a disposizione della nuova amministrazione.

In conclusione: le casse del Comune pentro non sono affatto vuote, anzi sono ben piene.

Basterebbe attingere dal fondo stesso, affidare i lavori ad una ditta anche in via diretta (essendo la spesa neppure rilevante, operazione di neppure ventimila euro) e risolvere la problematica nel giro di pochi giorni lavorativi. Basta poco, che c’vò”.