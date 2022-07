Piomba con il furgone in piazza a Campomarino Lido: tragedia scongiurata

Il conducente del mezzo avrebbe accusato un malore. Soccorso dai medici della vicina postazione di Guardia Medica e 118

Era alla guida del suo furgoncino quando improvvisamente avrebbe iniziato ad urtare diversi vasi che gli hanno perforato la ruota e fatto perdere il controllo del mezzo. Il furgoncino si è diretto verso le poste centrali dove in fila c’erano diverse persone.

Fortunatamente tutti sono riusciti a fuggire evitando la tragedia. È quanto avvenuto questa mattina, mercoledì 27 luglio, in piazza Aldo Moro a Campomarino Lido. Il conducente immediatamente è stato soccorso dai medici della vicina postazione di 118 e Guardia medica che hanno poi trasportato l’uomo in ambulanza al pronto soccorso di Termoli per ulteriori accertamenti.

Il conducente, di origine pakistana, avrebbe avuto un malore alla guida che non gli avrebbe permesso di tenere sotto controllo il mezzo. Sul posto sono intervenuti i Vigili Urbani impegnati nei rilievi.