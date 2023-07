Piogge e temporali tra giovedì e venerdì, nel fine settimana torna il caldo africano

Clima gradevole in questi giorni, dopo il lungo periodo caratterizzato da forti sbalzi di temperature – si è passati dall’instabile primavera, segnata da continue ondate di maltempo, a giornate roventi di inizio estate, – che proseguirà fino al weekend. Tra giovedì e venerdì previste precipitazioni in Molise distribuite sul territorio regionale, in alcuni casi a carattere temporalesco soprattutto nelle zone interne e dell’area del Matese. Nel fine settimana, in particolare domenica, è atteso un nuovo anticiclone proveniente dall’Africa. La colonnina di mercurio dunque potrebbe salire fino ai 35 gradi, con picchi nelle località lontane dal mare. Anche se non si dovrebbe arrivare a toccare i 40 gradi previsti in Sicilia, non si esclude che città come Campobasso possano finire nella lista da ‘bollino rosso’.