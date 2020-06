Pio (senza Amedeo) torna a Termoli: tra risate e selfie sul lungomare nord

E’ tornato a Termoli ma questa volta senza il suo “compagno di avventura” in tivvù Pio del duo comico Pio e Amedeo. Non è la prima volta che il comico e attore decide di trascorrere qualche giorno in relax a Termoli, una località che il duo ama da tempo e che li ha visti portare in scena anche la data zero dello show della scorsa estate. E mentre non è ancora chiaro se e come potranno riprendere gli spettacoli live a causa della pandemia da Covid-19, Pio ha deciso di prendersi un momento di relax fronte spiaggia seduto ai tavolini di un noto bar del lungomare nord, il Migusta. E c’è stato anche il tempo di un selfie assieme al titolare del locale, Daniele Di Gennaro.