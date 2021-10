«Pineta San Giovannello, incuria e abbandono» (LA SEGNALAZIONE E LE FOTO)

«Gentile signor Direttore, questa segnalazione l’avevo scritta già nello scorso mese di agosto ma l’avevo lasciata nel cassetto. La situazione (in basso la galleria fotografica) che descrivevo l’ho ritrovata immutata, se non peggiorata».

Inizia così la segnalazione di un nostro lettore che attraverso l’invio di una serie di immagini ha documentato lo stato in cui si trova la pineta di San Giovannello. «Dedicato a Gino Strada un alberello nei giardini della pineta San Giovannello; benissimo. Ma le foto – continua la segnalazione del nostro lettore – documentano lo stato penoso di incuria e di abbandono in cui versano il sentiero che conduce alla chiesetta in cima al colle e non da meno il viale principale. E va segnalato il degrado inaccettabile di tutto il luogo, segnato da manifestazioni di inciviltà, di disprezzo e di vandalismo».