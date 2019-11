Pineta, presto la svolta: la Pro Loco richiede l’affido e la gestione

Il sito costituisce una delle principali aree verdi con potenzialità naturalistiche, ricettive per la presenza dell’area camper

La Pro Loco di Larino ha formalizzato in questi giorni la richiesta di affido e gestione della Pineta Comunale. Il sito, alle porte del paese, costituisce una delle principali aree verdi, con potenzialità naturalistiche, ricettive per la presenza dell’area camper e artistico-culturali per l’importanza dell’adiacente convento dei Cappuccini. Un’area così grande richiede molta attenzione ed una continua manutenzione, che spesso i piccoli paesi non possono assicurare, avendo tantissime altre priorità. A tal fine la Pro Loco intende collaborare per valorizzare maggiormente gli sforzi dell’Amministrazione Comunale profusi a beneficio del paese e dei cittadini. «La Pro Loco – affermano i rappresentanti dell’associazione – intende organizzare la manutenzione del verde, la pulizia dei viali, l’utilizzo della casetta in legno come punto di incontro tra cittadini, dove leggere un libro o sfruttare una rete pubblica Wi-Fi. Assicurare la manutenzione e la cura dei giochi, la pulizia dei cestini, collaborare con le scuole per eventuali attività sportive nell’area della Pineta, al fine di rendere fruibile a tutta la cittadinanza e ai turisti l’area interessata. Stesso impegno verrà profuso nella valorizzazione dell’area camper. Questa è una delle attività che la Pro Loco porterà avanti nel prossimo anno, insieme a tante altre iniziative mirate a sostenere l’offerta turistico-culturale di Larino».