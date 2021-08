Pineta distrutta dagli incendi, si pensa al futuro: incontro pubblico con esperti

Un incontro per fare il punto sulla situazione della pineta di Campomarino all’indomani degli incendi che l’hanno devastata e per tracciare la rotta sul futuro di uno dei siti naturalistici più belli del Molise. Si chiama “Pineta: ieri, oggi e domani” ed è l’iniziativa che è stata organizzata dall’associazione “Borgo Antico” di Campomarino dopo i recenti accadimenti che hanno visto la distruzione della pineta. Un incendio devastante che ha squarciato il polmone verde ma anche il cuore dei tantissimi che utilizzavano quella pineta per le loro giornate al mare e in relax. L’incontro pubblico, al quale parteciperanno il sindaco di Campomarino, Piero Donato Silvestri, Nicola Norante – esperto ornitologo e Consulente zoologo, Alfonso Ianiro – dottore ambientale, Ludovico Frate – dottore forestale, Antonio De Vecchio – Capo vivaista del vivaio forestale regionale “Le Marinelle” di Petacciato, Donato Occhionero – dottore agronomo, Dorothy Albanese e Manuele Martelli – “il Molise che non esiste”, vuole essere una occasione per rendere più informata e partecipe la comunità ed ottenere informazioni approfondite su come provare a porre rimedio all’enorme danno ambientale di cui è stata oggetto la pineta di Campomarino. L’appuntamento è per il 25 agosto, dalle 18.30, presso il largo Santa Maria a Mare.