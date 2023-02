La vicepredente del parlamento europeo, Pina Picierno, del Pd, in Molise per la campagna congressuale dei Dem. È stata accolta a Venafro dal segretario regionale, Vittorino Facciolla, dal provinciale, Luciano Sposato, e da Stefano Buono. La Picierno (vedi sue dichiarazioni) ha confermato il suo appoggio a Stefano Bonaccini per la successione ad Enrico Letta. L’eurodeputata dopo l’incontro di Venafro è partita per Termoli.