Pina Picierno a Isernia a sostegno di Piero Castrataro

La relatrice della legge europea sulla violenza di genere è arrivata a Isernia per sostenere Piero Castrataro, candidato sindaco del Centrosinistra. L’eurodeputata del Pd Pina Picierno ha illustrato tutte le possibilità offerte alla città di Isernia dal Pnrr. Si tratta, ha detto la Picierno, di un’idea di solidarietà alla base del processo di integrazione europea. Soldi pubblici anche a fondo perduto che serviranno soprattutto al Sud per riagganciare il treno dello sviluppo dell’Europa più avanzata. Si tratta dell’ultima occasione offerta all’italia per recuperare un Gap storico che sembrava incolmabile fino ad oggi. Un’occasione da non perdere.