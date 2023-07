Pina Petta insignita dell’onorificenza di Ufficiale al Merito della Repubblica

Altro prestigioso riconoscimento per la giornalista molisana Pina Petta. Insignita dell’onorificenza di “Ufficiale Ordine al merito della Repubblica Italiana”. La Petta, tra i volti più noti del piccolo schermo molisano, già giornalista Rai ed ex presidente dell’Ordine dei Giornalisti del Molise, aveva ricevuto in passato il riconoscimento di Cavaliere della Repubblica.

Il 2 giugno scorso il presidente Sergio Mattarella ha firmato il decreto per l’assegnazione dell’onorificenza di Ufficiale al Merito della Repubblica. La cerimonia di consegna ci sarà in un momento successivo, probabilmente a dicembre.

«Sono orgogliosa per questo ulteriore riconoscimento – ha dichiarato Pina Petta – e spero di poterlo onorare nel migliore dei modi».