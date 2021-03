‘Pillole di Dante…pop’, l’omaggio dell’amministrazione comunale nel Dantedì

L’Amministrazione comunale di Montenero di Bisaccia in occasione della Giornata nazionale dedicata a Dante Alighieri, nell’anno in cui ricorre il settencentesimoanniversario della sua morte, celebra la figura del Sommo Poeta con un breve omaggio audio-video intitolato “Pillole di Dante … Pop”.

L’iniziativa, nata dalla collaborazione tra la consigliera delegata alla Cultura Cabiria Calgione, la professoressa Laura D’Angelo, il grafico Marco Fadda e il coordinamento del responsabile dell’informazione e della comunicazione istituzionale del Comune di Montenero di Bisaccia, Massimo Del Grande, ha lo scopo di ricordare il genio di Dante e la sua influenza nella cultura italiana e internazionale, riscoprendo come la Divina Commediaabbia affascinato artisti di ogni epoca, ispirando ancora oggi scrittori, cantanti, fumettisti e creativi di ogni settore.

“La realizzazione di un piccolo omaggio in occasione del Dantedì – dichiara la consigliera Cabiria Calgione – è il primo passo di una serie di eventi culturali on-line che abbiamo in animo di realizzare nel prossimo futuro. Quello di oggi, che abbiamo dedicato all’immensa figura di Dante Alighieri, rappresenta un breve viaggio nel mondo della cultura popolare ispirata dalla Commedia del Sommo Poeta, a dimostrazione di come quest’opera senza tempo abbia raggiunto ogni angolo del mondo, influenzando le più diverse forme artistiche e culturali.

Per questa occasione è stato creato anche un logo, che rappresenta il profilo di Dante in chiave moderna e che intreccia il nome dell’iniziativa a quello del nostro paese.

Il video è presente sul canale YouTube al link https://www.youtube.com/watch?v=J1VXEGcSyc4 ed è accessibile anche attraverso i canali social del Comune allink https://www.facebook.com/montenero.cultura.turismo.eventi/posts/159193362723900 e al linkhttps://www.facebook.com/ComunediMontenerodiBisacciaoltre che dal sito web istituzionale, al link http://www.comune.montenerodibisaccia.cb.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/1944