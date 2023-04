Pillola contraccettiva gratis per tutte le donne: l’ok dall’Agenzia italiana del farmaco

Anticoncezionali gratis per tutte le donne: il comitato prezzi e rimborsi Cpr dell’Agenzia italiana del farmaco (Aifa) ha dato l’ok per rendere gratuita la contraccezione orale per le donne di tutte le fasce d’età. Il costo totale per le casse dello Stato è di circa 140 milioni di euro l’anno.

Da mesi Aifa stava discutendo l’ipotesi di rendere la pillola gratuita per tutte come già decretato dalla Francia, che però la offre solo alle under 25. Si tratta di una decisione importante per la tutela delle donne. Secondo Giovanna Scroccaro, presidente del Cpr Aifa, la decisione consentirà anche alle giovani che non potevano permettersi i contraccettivi per via dei costi elevati di accedervi. “Da sempre in Italia c’è uno scarso ricorso alla contraccezione – ha sottolineato a Quotidiano Sanità – Questo ora potrà cambiare. Difficile dire, peraltro, che una pillola da 25 euro sia migliore di quelle che costano dieci euro: non vi è stata finora alcuna contrattazione di prezzi per questi prodotti”.

Negli ultimi anni, diverse Regioni italiane hanno deciso di consegnare gratuitamente la pillola nei consultori a determinate categorie di donne, a cominciare dalle giovani fino ai 25 anni. In Toscana sono state aggiunte anche le donne disoccupate e coloro che hanno avuto un’interruzione di gravidanza (in questi casi il farmaco è passato per 24 mesi). Dal 2018, regole simili valgono anche per Emilia-Romagna e Puglia. Fino ad oggi, però, le donne hanno dovuto rivolgersi ai consultori per ottenere il farmaco.