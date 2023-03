Pietracatella su Rai 3 con la nuova tappa di “Geo”: «Di qui passò Francesco – Con le ali ai piedi»

E’ andata in onda ieri, mercoledì 1 marzo, la puntata della tappa Pietracatella – Castelnuovo delle Daunia, del “Cammino con le ali ai piedi” di Angela Serracchioli, in onda su rai tre all’interno del programma Geo condotto da Sveva Sagramola ed Emanuele Biggi.

Si parte dal piccolo comune di Pietracatella, fino ad arrivare a Castelnuovo delle Daunia che rappresenta un vero e confine tra due regioni: il Molise e la Puglia, che «come un grande balcone si apre sul Tavoliere».

Il primo focus è sulla Chiesa di San Giacomo, poichè si tratta di un luogo attraversato da tutti come, Annibale, i Bizantini, ma nonostante ciò la Chiesa è stata costruita dai Normanni, poi dagli Angioini e, in ultimo, dagli Aragonesi. Si tratta di un bellissimo esempio di stile romanico molisano, uno dei pochi che sopravvisse al terremoto del 1452, in una chiesa dedicata proprio al Santo Pellegrino per eccellenza: San Giacomo.

La seconda chiesa visitata dalla giornalista è stata la Chiesa della Madonna di Costantinopoli, della Ricotta, che fino all’800 era dedicata a San Rocco, pellegrino anch’esso. Si narra che ai tempi della transumanza questa Madonna possedesse due campi, e i pastori transumanti si fermavano con i loro greggi e per riconoscenza regalavano delle ricotte ai poveri del paese. Tradizione viva ancora oggi, tant’è che il martedì di Pentecoste a Pietracatella si celebra la Festa della Ricotta.

Pietracatella è famosa in tutto il Molise per la sua movida ovvero, per tutte le iniziative culturali che vengono organizzate. Un ultimo sguardo al Molise è stato dato da Angela Serracchiani, citando il Lago D’Occhito, il secondo invaso più grande d’Europa, prima di iniziare la salita verso i Monti della Daunia, incontrando San Marco la Catola come primo paese.