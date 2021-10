Pietracatella, il sindaco ospite ad Agorà-extra su Rai 3: massimo impegno dei piccoli Comuni per l’obbligo di green pass

Mercoledì 13 ottobre, tra gli ospiti di Senio Bonini nella trasmissione nazionale di RAI3 “Agorà-extra”, anche il Sindaco di Pietracatella Antonio Tomassone, in rappresentanza dei comuni delle Aree interne per ANCI. La puntata si è focalizzata sull’attuazione dell’ultimo decreto che istituisce obbligo dei green pass nei piccoli Comuni e sulla gestione burocratica ed amministrativa. In rappresenta dei piccoli comuni anche Massimo Castelli (Sindaco di Cerignale PC e Coord. Anci Piccoli Comuni) e Michele Marchi (Sindaco di Gerre de’ Caprioli CR). Presenti tra gli ospiti Claus Davi, Franco Arminio, Fabio Dragoni e Giovanna Vitale. “I piccoli Comuni fin da subito si impegneranno affinché questa misura possa rivelarsi decisiva per uscire dall’emergenza, garantendo che tutte le attività economiche possano rimanere aperte e riprendersi. La nostra presenza sul territorio servirà anche a rassicurare e convincere chi, in buona fede, ha ancora dubbi ed esitazioni rispetto alla vaccinazione.”. Così il Sindaco di Pietracatella, Antonio Tomassone, in trasmissione, circa l’obbligo di green pass.

