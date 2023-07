Pietracatella, domani la giornata mondiale del Rifugiato 2023

Si svolgerà domani, giovedì 20 luglio, la manifestazione per la giornata mondiale del rifugiato organizzata dal centro di accoglienza SAI di Pietracatella. L’Associazione “Dalla parte degli ultimi”, la Cooperativa Koinè e Shomer APS che gestiscono il centro di accoglienza per minori celebreranno a Pietracatella la Giornata Mondiale del Rifugiato 2023.

Alle ore 19.00 ci sarà l’Open Day del Progetto SAI per Minori Stranieri non Accompagnati, con la presentazione alla comunità dei ragazzi e della struttura, il tutto presso il Centro in c.da Varnavea, zona Neviera.

L’evento prevede inoltre alle ore 18.00 l’inaugurazione della mostra “Popoli in movimento” del fotogiornalista Francesco Malavolta, presso lo spazio espositivo Comunale in Via Fontanelle. L’Esposizione resterà aperta dal 20 luglio al 3 agosto tutti i giorni dalle ore 17.00 alle 20.00 (ingresso libero).

Le foto, esposte per la prima volta al TEDxVICENZA a novembre 2022, testimoniano i viaggi di Malavolta che ha viaggiato lungo i confini di un’Europa sempre più blindata e difficile da raggiungere, via terra o via mare. Le foto in mostra sono state realizzate negli ultimi 12 anni nel Mar Mediterraneo, nel Mar Egeo, in Serbia, in Nord Macedonia, in Bosnia, in Italia, in Grecia, in Croazia, e arrivano a ritrarre le persone costrette a scappare dalla guerra in Ucraina in corso da febbraio 2022.

“La mia fotografia è legata alla documentazione dei flussi migratori, via terra e via mare. L’umanità è da sempre in movimento, un movimento che assume tratti tanto più drammatici quanto più si cerca di ostacolarlo, ripiegando su paure e posizioni illogiche e anacronistiche. Il mio obiettivo è quindi rendere omaggio a un’umanità caparbia, che un passo alla volta guadagna centimetri di libertà” Queste le parole di Francesco Malavolta.

“Per le nostre realtà associative, impegnate da decenni nel settore dell’Accoglienza e dell’Integrazione dei migranti e dal 2014 nell’attuazione di progetti del Sistema SAI (ex SPRAR), riproporre tale giornata rappresenta un momento significativo per promuovere e sensibilizzare le comunità e la società sulle politiche di asilo e sui valori dell’accoglienza e dell’inclusione. – dicono le associazioni che gestiscono il centro – Ogni anno la rete dei progetti aderenti al SAI sceglie un tema specifico per allineare le iniziative dell’intero territorio nazionale: il tema di quest’anno è “Agire l’accoglienza”.

La Giornata Mondiale del Rifugiato ricorre è stata istituita dalle Organizzazioni delle Nazioni Unite nel 2000, in occasione del 50° Anniversario della firma della Convenzione di Ginevra sulla definizione di status di rifugiato.