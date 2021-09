Pietracatella: contributi per le attività economiche, artigianali e commerciali

Le domande vanno presentate entro il 30 settembre

Il Comune di Pietracatella ha emanato un avviso pubblico allo scopo di finanziare interventi per il rilancio delle attività artigianali e commerciali che vogliano investire per il proprio ammodernamento, anche nei termini di contrasto alle difficoltà economiche scaturite dalla pandemia. Le domande devono pervenire entro il 30 settembre 2021.

I fondi fanno capo al DPCM del 24.09.2020 “ripartizione, termini, modalità di accesso e rendicontazione dei contributi ai comuni delle aree interne, a valere sul Fondo di sostegno alle attività economiche, artigianali e commerciali per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022”. Nell’ambito della Strategia Nazionale per le Aree Interne, lo Stato ha erogato fondi per i comuni, a valere sul Fondo nazionale di sostegno alle attività economiche artigianali e commerciali.

“Il contributo, derivante dal fondo Covid- 19, è concesso per sostenere le attività in questo particolare momento di emergenza sanitaria e per favorire la ripresa economica del nostro tessuto sociale – dice il sindaco Antonio Tomassone – Un piccolo contributo a favore delle nostre imprese”.

L’avviso è rivolto a micro e piccole imprese artigianali e commerciali con unità operativa ubicata in Pietracatella. La tipologia di contributo è a fondo perduto.

Si possono finanziare interventi di investimento realizzati tra il 1° gennaio 2020 e il 30 settembre 2021 come previsto nello specifico dall’art. 6 del bando. La misura del contributo massimo accordabile alla singola impresa è di € 500,00. I contributi sono erogati in regime “de minimis”.

Le domande di contributo devono pervenire via PEC all’indirizzo: comune.pietracatella@pec.it o consegnate a mano presso gli Uffici Comunali entro il 30 settembre 2021.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare gli uffici comunali al numero 0874817131 o inviando una mail a comunedipietracatella@virgilio.it