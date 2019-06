Pietracatella, chiusa la strada comunale Fiumarella

PIETRACATELLA

Chiusura al transito veicolare e pedonale della strada comunale Fiumarella. Il sindaco di Pietracatella, Luciano Pasquale, ha emesso tale ordinanza per far fronte alle difficoltà venutesi a creare con il perdurare delle condizioni di maltempo e con il manifestarsi di fenomeni di abbondanti piogge che hanno creato criticità diffuse sul territorio, ostacolando la regolare viabilità comunale.

In particolare si registra lungo la strada comunale Fiumarella, in Contrada Crocelle, la presenza di un movimento franoso che sta causando un grave dissesto del corpo stradale, rendendo impraticabile il transito in sicurezza. Il primo cittadino ha evidenziato la necessità di individuare un percorso alternativo a quello divenuto impercorribile, che sarà chiuso al traffico veicolare e pedonale, al fine di eliminare i disagi che vivono quotidianamente i residenti, per lo più imprenditori agricoli, della zona interessata e al fine di assicurare la salvaguardia della pubblica incolumità. Il sindaco ha informato che, in seguito alla chiusura della strada, si è provveduto all’installazione della necessaria segnaletica lungo il percorso alternativo individuato dall’ingresso della strada provinciale per Monacilioni con innesto sulla strada comunale Bartino-Cese. L’invio del provvedimento ha interessato il Prefetto, la Regione Molise, l’Agenzia di Protezione Civile, il Comando dei Carabinieri di Sant’Elia a Pianisi ed il Corpo Forestale dello Stato di Riccia.