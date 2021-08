Pietrabbondante, sito chiuso due giorni a settimana, le proteste dei turisti

Proteste e malcontento tra centinaia di turisti e studiosi, arrivati al sito archeologico di Pietrabbondante nei giorni di lunedì e martedì, che hanno trovato i cancelli dell’area chiusi. Una delusione per loro, che si ripercuote negativamente anche sull’immagine turistica e dell’ospitalità che il Molise sta tentando di proiettare sia a livello nazionale, che internazionale. Un peccato davvero per la nostra regione, questa la “giustificazione” della Soprintendenza: “Si comunica – si legge infatti sul sito web – che quest’Istituto s’impegna per offrire al pubblico un orario di visita quanto più esteso possibile, nel rispetto dei criteri per l’apertura al pubblico, la vigilanza e la sicurezza dei musei e dei luoghi della cultura statali previsti dal D.M. del 30 giugno 2016, in attesa che vengano espletate le previste procedure concorsuali finalizzate al superamento delle attuali carenze organiche e al conseguente incremento del personale in servizio”.