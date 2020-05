Pietrabbondante, ritrovato l’anziano scomparso ieri sera

E’ stato ritrovato questa mattina, martedì 19 maggio, dai soccorsi l’anziano di 86 anni che ieri sera si era allontanato dalla sua abitazione. Voleva andare a fare una passeggiata ma non aveva più individuato la strada del ritorno. E’ stato trovato in buone condizioni dai soccoritori. Il Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico (CNSAS) è stato impegnato dalla tarda serata di ieri nella ricerca dell’anziano in agro Pietrabbondante, località Ortovecchio. A dare l’allarme erano stati i familiari che non ne hanno avuto più notizie. Sul posto due squadre del CNSAS.