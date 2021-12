Piero Ricci “racconterà il suo Molise” all’Auditorium

Il quattro gennaio sarà una serata magica all’Auditorium di Isernia, dove Piero Ricci sarà il protagonista di un Concerto Spettacolo con l’Orchestra Ecletnica e la Compagnia teatrale CAST. Racconterà il viaggio magico di uno zampognaro, con recitazione e musica ecletnica, elaborata per pianoforte, fagotto, corno francese, accordion, zampogna, fisarmonica e percussioni.

Il molisano Piero Ricci, uno dei maestri assoluti nel dare anima ad una zampogna (tra le “medaglie”, l’aver suonato con Muti alla Scala di Milano), fa vibrare lo strumento ancestrale da lui stesso costruito ed entusiasma gli spettatori.

“Lo doma, lo rianima, lo infiamma – Afferma Giampiero Castellotti dell’Associazione Forche Caudine – Ed ecco concretizzarsi, come per incanto, le forme severe di una montagna molisana – non a caso due pezzi si chiamano rispettivamente “Mainarde” e “Matese”, in perfetta par condicio. O le sanguigne tinte spagnole di un corposo vino locale (il brano è “Tintilia”, fiero portabandiera gastronomico del territorio). O i brulli tratturi che disegnano e pigmentano le aride colline molisane. Mentre l’austera “Morgia quadra” di Frosolone, un enorme cubo di roccia, si scioglie in colonna sonora fino al fanciullesco “Mazzamurello”, la creatura fantastica della tradizione fiabesca pastorale che in musica diventa un allegro e canzonatorio girotondo.

Ricci con la sua straordinaria formazione, tutti molisani doc, riesce a rendere poetico ogni spigolo del Molise e ne universalizza la cultura folklorica attraverso incursioni e contaminazioni ad ogni latitudine. Nella triste era dei talent formattati e globalizzati siamo ormai irriconoscenti alla zampogna, emblema delle radici, vessillo delle nostre più aspre montagne, àncora di salvataggio di tante anime disperse nei lunghi inverni nevosi. Ecco perché un concerto di Piero Ricci non è solo un’occasione di ascolto, ma un evento culturale nella più alta accezione, un’opportunità educativa e ri-educativa, la legittimazione del patrimonio valoriale più autentico”.

Appuntamento alle ore 21 del 4 gennaio all’Auditorium di Isernia, info 3383976081.