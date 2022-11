Piero Perrino, il Maestro del colore, torna al Circolo Sannitico

Apprezzato nel panorama culturale nazionale, artista eclettico attraverso i suoi dipinti torna a stupirci nella sua Campobasso e più in particolare al Circolo Sannitico, da lui stesso definito, centro di cultura che non teme il trascorrere del tempo. Stiamo parlando di Piero Perrino, il pittore astrattista noto soprattutto per i suoi coloratissimi ed evocativi dipinti che espone fino al 20 Novembre prossimo (l’inaugurazione è avvenuta sabato scorso) appunto al Circolo Sannitico.

Perrino, lo ricordiamo per quei pochi che non lo sapessero, ha ricevuto una menzione speciale alla Biennale di Venezia che gli è valso un premio tributatogli da uno dei maggiori e più controversi critici d’arte quale è Vittorio Sgarbi.