Piero Perrino è… Maestro del Colore. Espone al Circolo Sannitico fino al 20 giugno (VIDEO)

Se le parole rappresentano il segno dell’evoluzione e della comunicazione più immediata, i colori sono certamente le parole dell’anima. Parlare del colore come espressione artistica con Piero Perrino è un po’ come affacciarsi ad una finestra dove un universo di sfumature più o meno accentuate ti viene incontro. Pittore astrattista, “maestro del colore”, Piero Perrino, espone parte delle sue opere fino al 20 giugno al Circolo Sannitico di Campobasso. Di lui scrive il giornalista Adalberto Cufari nella brochure “Piero Perrino è”…. “La mostra delle sue opere si conferma evento artistico e culturale su cui poggiano interessanti stimoli che l’artista traduce di volta in volta in successo di pubblico e di critica”. La sua Arte – aggiunge Cufari – è libera e istintuale.