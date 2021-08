Piero Mignogna della Runners Termoli protagonista a Mercogliano

Si è svolta il 28 agosto 2021 a Mercogliano – Montevergine (AV), la XXIII edizione della marcialonga in salita.Al nastro di partenza erano presenti circa 300 atleti provenienti anche da diverse regioni limitrofe. Gara di 16 km e 400m molto dura ma allo stesso tempo affascinante con salite ripide che dal comune di Mercogliano portano al Santuario di Montevergine. Tra i diversi molisani presenti alla manifestazione il primo a tagliare il traguardo è stato l’atleta della Runners Termoli Piero Biagio Mignogna giungendo 4 assoluto in 1.06.50. Ottima gara per l’ormai conosciuto atleta riccese che dopo le eccellenti prestazioni in Abruzzo delle scorse settimane, conferma il suo ottimo stato di forma. Per la cronaca la gara è stata vinta in campo maschile da Adim Ismail della Caivano Runners in 1.01.55 mentre in campo femminile da Maniaci Francesca in 1.20.36 appartenente alla stessa società. L’organizzazione da appuntamento al 2022 sperando in un anno migliore.