Piero Castrataro eletto vicepresidente della “Conferenza dei Sindaci”

Nell’ultima riunione della Conferenza dei sindaci del Molise, convocata dal presidente Daniele Saia, il sindaco di Isernia Castrataro è stato eletto presidente al posto di Giacomo d’Apollonio, suo predecessore. Si tratta dell’organo consultivo chiamato ad esprimere pareri sull’assetto sociosanitario locale all’Asrem.

«E’ per me un onore, ma anche una grande responsabilità – ha detto il sindaco di Isernia -, che raccolgo con la promessa di farmi portavoce delle istanze dell’intero territorio molisano. Ringrazio i colleghi sindaci che hanno inteso riporre in me la loro fiducia.

L’obiettivo resta quello d’un forte impegno per il raggiungimento di una sanità efficiente e di qualità, in grado di garantire a tutti i cittadini il diritto alla salute».