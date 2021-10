Piero Castrataro è il nuovo sindaco di Isernia

Ore 17.30 – Dopo la vittoria di Piero Castrataro arrivano anche le dichiarazioni dell’onorevole Aldo Patriciello. “I cittadini di Isernia hanno deciso di premiare una proposta politica alternativa: i risultati delle urne sono chiari e bisogna prenderne atto con sportività. A Gabriele Melogli va il più sincero ringraziamento per aver condotto una campagna elettorale con il suo stile inconfondibile fatto di serietà, concretezza e grande passione. Così come vanno ringraziati le donne e gli uomini che hanno condiviso e sostenuto la sua proposta politica nel corso di queste settimane. A Piero Castrataro, nuovo sindaco cittadino, rivolgo infine le mie congratulazioni per il successo elettorale ottenuto e i più sinceri auguri di buon lavoro”.

Ore 17.15 – Ai nostri microfoni le prime dichiarazioni di Piero Castrataro, neo eletto sindaco di Isernia. “La città ha voluto il cambiamento perché stanca di sterili polemiche. Ha voglia di una politica che risolva i problemi. Noi siamo riusciti ad interpretare questo sentimento. Il messaggio che voglio lanciare agli isernini è che dobbiamo collaborare e insieme faremo risorgere Isernia. Garantisco il mio impegno per questa città. Io ci ho creduto dall’inizio, ho preso sempre le critiche come uno stimolo a fare meglio. Ci siamo riusciti”. Dedico questa vittoria ad Ugo De Vivo. Senza il suo insegnamento non sarei qui”.

Ore 16.40 – Manca solo l’ufficialità ma la vittoria è matematica. Isernia ha scelto il suo nuovo sindaco: si tratta di Piero Castrataro. Una vittoria schiacciante quella del candidato sindaco del centro sinistra contro l’avversario, Gabriele Melogli. Un trend consolidato fin dall’inizio dello spoglio iniziato alle 15 di oggi, 18 ottobre 2021. Castrataro, 46 anni, ingegnere nucleare, sostenuto dal Pd, dal Movimento 5 Stelle vestirà i panni di primo cittadino della città pentra.

Ore 16:10 – Arrivano i primi dati da Isernia sul ballottaggio in corso tra i due candidati sindaci: attualmente si registra il vantaggio del candidato sindaco Piero Castrataro con 4212 voti rispetto all’avversario Melogli con 2913 voti raggiunti.

Nuova diretta de Il Quotidiano del Molise per seguire, minuto per minuto, lo spoglio del ballottaggio di Isernia. A contendersi la carica di sindaco, come noto, Piero Castrataro per il centrosinistra e Gabriele Melogli per il centrodestra. Risultati, interviste e approfondimenti dalla redazione centrale di Campobasso e dai nostri inviati sul territorio. Un’elezione, quella di Isernia, sentita e importante perché comunque avrà delle ripercussioni anche sulla politica regionale.

Per restare aggiornati segui la nostra diretta.

Queste elezioni del 17-18 ottobre 2021 ci portano nel comune di Isernia. Attesa per i primi risultati alla chiusura delle urne: in questa pagina i risultati. I candidati al voto per il ballottaggio nel comune di Isernia sono Piero Castrataro e Gabriele Melogli. Lo spoglio dei risultati di questa tornata elettorale definirà chi sarà alla guida del comune di Isernia per i prossimi anni.

I RISULTATI DEL PRIMO TURNO