Pierluigi De Bellis nuovo allenatore dell’Isernia

La società biancoceleste comunica di aver affidato la guida tecnica della Prima Squadra a Pierluigi De Bellis. De Bellis è nato l’11 marzo del 1981.

Da subito dopo aver appeso le scarpette al chiodo, ha intrapreso la carriera da Allenatore in Prima Categoria e Promozione molisana con l’Atletico Sessano, risultando vincitore in entrambe le competizioni, la chiamata nella piazza biancoceleste dove colleziona la vittoria del Campionato di Eccellenza ed un anno in Serie D, sancendo e le ultime apparizioni in panchina del percorso professionale del neo tecnico della serpa.

Mister Pierluigi De Bellis ha firmato un contratto che lo legherà ai biancocelesti fino al 30 giugno 2022. La società porge il suo benvenuto a Mister De Bellis augurandogli buon lavoro per la sua nuova avventura con il club biancocelesti.

Queste le prime parole da nuovo tecnico dell’Isernia:

“Ringrazio la società biancoceleste per la fiducia che mi è stata accordata. Prendo la squadra in una situazione di classifica non auspicabile ma c’è fiducia per fare e lavorare bene. Oggi al primo allenamento in questa nuova avventura isernina, ho trovato la squadra in ottima salute atletica, ma ne ero certo conoscendo il lavoro del Prof. Argano e nella stessa maniera ho trovato una squadra tecnicamente in buono stato, a conferma del buon lavoro svolto dal mio predecessore, che ha pagato a caro prezzo alcuni episodi sfavorevoli in questa prima parte di stagione. Confido nell’operato del mio staff Minichetti-Argano-Taglienti di recuperare questa situazione. Sono carico e darò tutto me stesso per ricambiare l’apprezzamento della società e far sì che questa piazza, così importante e ricca di storia, possa essere orgogliosa di me, dei ragazzi, di tutto il Club e tornare nei palcoscenici diversi che merita. Forza Biancocelesti”.