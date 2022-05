Pier Paolo Giannubilo protagonista di ‘Ti racconto un libro’

Arriva un momento nella vita delle persone in cui qualcosa si rompe. Il delicato equilibrio faticosamente costruito inizia a scricchiolare fino a quando la terra inizia letteralmente a sbriciolarsi sotto i piedi, strappando via quel velo di falsa compostezza tessuto per anni.

Sullo sfondo di una storia che rischia di minare il labile equilibrio dei lettori, il paradiso selvaggio e incontaminato delle Isole Tremiti che Pier Paolo Giannubilo, ospite del secondo appuntamento della ventesima edizione Ti racconto un libro 2022, il laboratorio permanente sulla lettura e sulla narrazione – promosso e sostenuto dal Comune di Campobasso e realizzato dall’Unione Lettori Italiani, con la direzione artistica e organizzativa di Brunella Santoli e il patrocinio della Provincia di Campobasso- ha scelto per ambientare Incendio sul Mare, suo secondo romanzo con Rizzoli.

Protagonista Riccardo Manes, rimasto troppo a lungo lontano dalla sua terra. Per quasi un ventennio, all’estero, ha lavorato ai massimi livelli come esperto di sicurezza per social media e istituzioni internazionali nel contrasto ai crimini on line. Una carriera logorante, che però lo ha già reso ricco a sufficienza per lasciare tutto e inaugurare una nuova stagione della sua vita. Così, con la compagna Jasmin, decide di fare ritorno a casa. Grazie a Iano, zio e mentore di Riccardo, e alla sfuggente guida locale Emma, la coppia si immerge nella bellezza abbagliante della natura, nei miti e nelle storie isolane. L’idillio con l’arcipelago tuttavia si infrange presto. I sospetti della gente del posto, i silenzi sui traumi del passato e una serie di rivelazioni pericolose obbligano Riccardo ad affrontare le proprie fragilità, mentre si riaccendono antichi e terribili rancori in un crescendo di tensione, fino all’imprevedibile epilogo. Nella scrittura dell’autore sfavillano la luce e i colori del Mediterraneo, e i temi più attuali si fondono con i nodi eterni della grande letteratura: l’amore, il peso dei segreti e delle verità negate, la colpa e il riscatto.

Pierpaolo Giannubilo è nato nel 1971 e vive a Campobasso, dove insegna in un liceo. È autore di saggi, racconti e romanzi, fra cui Corpi estranei (2008). Con Il risolutore è stato nella dozzina del Premio Strega 2019.

L’appuntamento con l’autore è in programma giovedì 26 maggio alle ore 18.30 nell’Auditorium GIL-di Campobasso. Con lui dialogherà la giornalista Valentina Fauzia.

Per accedere all’incontro nell’Auditorium GIL sarà necessario indossare la mascherina ffp2. A partire dalle 17.30 dello stesso giorno, sarà possibile ritirare il biglietto (gratuito) per partecipare all’evento che sarà limitato alla capienza massima della sala.

É possibile ritirare fino a 4 biglietti per persona.

Il prossimo incontro con Ti racconto un libro è con Paola Malanga, nuovo direttore artistico della Festa del Cinema di Roma e Vice Direttore di Rai Cinema, che sarà ospite mercoledì 8 giugno alle ore 18.30 nella sala Cinema Alphaville di Campobasso con il suo Il cinema di Truffaut un’opera rivolta non solo a chi sente la mancanza del grande regista francese, ma anche e soprattutto a chi non lo conosce.