Pubblico in piedi e bis ripetuti. Un canto di passione, viscerale, carnale. Lina Sastri ha cantato Napoli e la sua gente, i suoi luoghi, le sue storie e ha commosso la platea. A Isernia ieri sera pubblico in piedi per il tributo finale alla musa partenopea, tra brani della tradizione, citazioni, ricordi e una presenza scenica magnetica che attrae e illumina il palco.

(Foto Antonello Luciani)