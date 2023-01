Pienone all’Alphaville per il cortometraggio “Cambia il tuo destino”

Realizzato nell’ambito del progetto “Y.Mo.Ma. Lab”. Insieme a tantissimi giovani presenti anche il sindaco Gravina e l’assessore Praitano

Pienone delle grandi occasioni alla Sala Alphaville di Campobasso per la proiezione del cortometraggio “Cambia il tuo destino”, realizzato nell’ambito del progetto “Y.Mo.Ma. Lab”. Presenti in sala, insieme a tantissimi giovani, anche il Sindaco di Campobasso, Roberto Gravina, e l’assessore alle politiche sociali, Luca Praitano, che hanno espresso gioia e soddisfazione per la riuscita del progetto che ha coinvolto 30 minori di età compresa fra i 13 e i 17 anni residenti nel Comune di Campobasso, sotto il coordinamento di professionisti ed esperti dalle comprovate capacità artistiche e tecniche, individuati dalle associazioni partner.

Con il supporto e la collaborazione di associazioni culturali, il Comune di Campobasso, infatti, ha promosso il progetto dal titolo “Y.Mo.Ma. Lab (Young Movie Makers Lab)”, al fine di coinvolgere, formare e indirizzare un ampio numero di minori nell’ambito dell’arte cinematografica e più in generale della comunicazione audiovisiva.

Il percorso laboratoriale, sostenuto dal Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei Ministri, è stato coordinato da INCAS Produzioni, con il contributo fondamentale di un esperto di tematiche relative alla difesa dal cyberbullismo e dalla violenza in rete, maestro della disciplina dello Zanshin Tech.

L’obiettivo del progetto era quello di avvicinare i giovanissimi all’arte cinematografica e alla comunicazione audiovisiva in generale, ponendo una particolare attenzione alle tematiche sociali di grande rilevanza nella fase adolescenziale