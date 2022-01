Pick up si ribalta sulla Statale per Campodipietra, ferito il conducente

Rocambolesco incidente lungo la SS 645

Incidente stradale nella tarda serata di oggi, venerdì 21 gennaio, lungo la Strada Statale 645, precisamente al chilometro 6+750, in territorio di Campodipietra.

Il sinistro è avvenuto subito l’uscita da Campobasso, lungo la Statale che dal capoluogo di regione conduce a Campodipietra, San Giovanni Galdo e Toro.

Per cause in corso d’accertamento da parte delle autorità competenti, un Pick up è uscito di strada, ribaltandosi più volte e terminando la sua corsa oltre il guardrail.

Ferito il conducente del veicolo che è stato immediatamente trasportato presso il Pronto Soccorso del Cardarelli dalle ambulanze del 118 giunte prontamente sul posto.

Sul luogo dell’incidente i Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Campobasso, i Carabinieri, a cui spetterà la ricostruzione della dinamica e il personale Anas che ha provveduto a regolare la circolazione.