Attimi di paura ieri sera in località Le Piane, a Isernia, zona stadio, dove un pick-up è rimasto in bilico sull’argine del torrente Rava, rischiando di finire nel corso d’acqua. Alla guida una donna, visibilmente scossa per quanto accaduto. Immediato l’intervento dei Vigili del Fuoco di Isernia, che hanno messo in sicurezza la signora e recuperato l’auto.