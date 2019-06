VENAFRO

Ieri, martedì 4 giugno, i Vigili del Fuoco del Distaccamento Volontario di Venafro sono intervenuti per recuperare un piccolo puledro caduto accidentalmente in una scarpata. L’accaduto si è verificato in località “Le Noci” e i vigili del fuoco hanno recuperato l’animale scendendo lungo la scarpata immobilizzandolo, per poi ricondurlo con un telo su un terreno non impervio e riconsegnarlo ai legittimi proprietari.