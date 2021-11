Piccoli vigneti, grandi vini del Molise. La viticoltura eroica di Michele Lauriola

E’ strano chiamarli “eroi” eppure qualcosa di eroico c’è in quello che fanno i giovani agricoltori in Molise. Michele Lauriola, che molisano lo è per adozione essendo di origini pugliesi (Monte Sant’Angelo), qualcosa di eccezionale è riuscito a farlo. Impiegato all’Unimol, viticoltore per passione, una decina di anni fa ha investito i suoi risparmi acquistando un appezzamento di terra nelle campagne di Toro a una decina di chilometri da Campobasso per fondare quella che è sicuramente una delle eccellenze del nostro amato Molise. Ha messo in pratica antichi insegnamenti e fondato la Cantina Herero, un’azienda che fa “viticoltura eroica” nel vero senso della parola. Tanto lavoro, molte spese e… incredibili successi per i risultati conseguiti vincendo premi internazionali a destra e a manca in Italia e in Europa grazie alla sua produzione di vino che ha nella Tintilia molisana la sua linea di punta. Un esempio di buona agricoltura eroica, vincente e di nicchia. Il Quotidiano del Molise lo ha incontrato nella sua piccola-grande azienda in contrada Difesa a Toro (GUARDA IL VIDEO)