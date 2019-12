Piccoli reporter crescono: alunni a lezione di giornalismo

L’interessante laboratorio presso l’istituto “Jovine”

CAMPOBASSO. Si è tenuto nel pomeriggio di venerdì 20 dicembre, nell’ambito dell’Open day, il Laboratorio di giornalismo giunto ormai alla sua quinta edizione e indirizzato agli alunni della primaria e secondaria dell’istituto Francesco Jovine di Campobasso. I giornalisti Agostino Natilli e Fabiana Abbazia hanno interagito con i piccoli aspiranti reporter e soddisfatto le loro tante curiosità sul mondo dell’informazione. È stata l’occasione giusta per riconoscere le notizie autentiche, comprendere le varie tipologie dei media, la differenza tra online e cartacei o tra locali e nazionali, ma anche l’importanza della trasparenza e in generale del ruolo ricoperto oggi dal giornalista. I ragazzi hanno appreso la struttura di un articolo e alla fine della lezione hanno scritto insieme una notizia che sarà pubblicata sul prossimo numero di Jovine News, il magazine ufficiale della scuola. Teoria, pratica, divertimento ma anche tante nozioni che aiuteranno di sicuro questi giovani studenti ad avvicinarsi in modo consapevole a una dimensione, quella delle news, che ormai monopolizza le nostre vite. Fondamentale ovviamente il contributo in aula delle professoresse Sabrina Rauso e Carmela Palmieri, responsabili di questo interessante progetto.