Picco di contagi a Campomarino, chiuse tutte le scuole

L’ordinanza è stata firmata nel primo pomeriggio di oggi, domenica 24 gennaio, dal sindaco di Campomarino Pierdonato Silvestri. Tutte le scuole di Campomarino resteranno chiuse fino al prossimo 1 febbraio. Una chiusura che riguarderà anche le scuole materne ed è relativa al picco dei contagi da Covid-19 che si sono rilevati con il bollettino di ieri, sabato 23 gennaio. 38 i casi accertati in paese, certo non riconducibili tutti al mondo della scuola, ma abbastanza per disporre la chiusura delle aule e permettere il tracciamento dei contatti prima che si possano trasformare in ulteriori contagi.

E chiusura di due classi anche a Petacciato. A disporlo il sindaco Roberto Di Pardo che precauzionalmente ha chiuso le classi IV A e IV B della scuola Primaria Cuoco di Petacciato. Questa volta a determinare la chiusura e la modalità della didattica a distanza è stato un caso di positività riconducibile al mondo della scuola.