Picchiò selvaggiamente un operaio, incastrato turista 50enne

In vacanza dal Trentino aggredì l’uomo scambiandolo per ausiliario del traffico

Nel volgere di pochi giorni i Carabinieri della Stazione di Campomarino, coordinati dal Comandante, hanno dato un volto ed un nome all’uomo che il 6 agosto scorso, aggrediva violentemente un operaio specializzato in pieno centro a Campomarino Lido.

Erano da poco trascorse le 17, di quell’assolato martedì pomeriggio, quando l’ignaro operatore di una ditta del settore ecologico, nell’espletare il suo turno di lavoro, veniva aggredito nella zona lido di Campomarino e precisamente in via Kennedy, sotto gli occhi degli increduli passanti e bagnanti di rientro dal mare.

Un’aggressione violenta quanto repentina, che provocava diverse lesioni alla vittima, soccorsa da alcuni testimoni prima e successivamente da un’autolettiga del 118 che lo trasportava al pronto soccorso del nosocomio “San Timoteo” di Termoli.

Immediato l’intervento sul posto di una gazzella dei Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Termoli, i cui militari sentono i presenti e recuperano informazioni rivelatesi poi utili per il prosieguo dell’attività investigativa. Quello che appariva assurdo era il motivo di cotanta violenza, riconducibile ad un errore – ovviamente non scusabile sotto alcun punto di vista – di persona. Infatti il destinatario doveva essere un ausiliario del traffico che poco prima aveva sanzionato l’autore del gesto per una infrazione al C.d.S., riconducibile verosimilmente ad un parcheggio.

L’attività di indagine dei Carabinieri della piccola Stazione, ha consentito di individuare un 50enne residente in Trentino Alto Adige, in ferie con la famiglia nella piccola località turistica, che non aveva mandato giù la contravvenzione e dopo aver visto l’operaio specializzato aggirarsi in zona con un tablet aveva pensato di rivalersi con la violenza.

La vittima ha ringraziato l’operato dei Carabinieri e la pronta risposta, senza nutrire alcun rancore nei confronti del suo aggressore, che risponderà all’Autorità Giudiziaria dei reati di lesioni personali e violenza privata. La Compagnia Carabinieri di Termoli sottolinea l’importanza di una segnalazione quanto la sua tempestività, invitando chiunque a non girarsi dall’altro lato perché il prossimo potremmo essere noi.