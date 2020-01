Picchiò selvaggiamente la bimba della compagna, Zeoli ha scelto il rito ordinario

Il processo a carico del molisano, rinviato a giudizio, inizierà il 26 marzo: rito abbreviato per la ex compagna

Prenderà il via il 26 marzo il processo a carico di Federico Zeoli, il 25enne originario di Vinchiaturo accusato di aver massacrato di botte la bimba della ex compagna. Questa mattina, giovedì 30 gennaio, si è svolta l’udienza dinanzi al Gup. Zeoli, attualmente rinchiuso in cella a Rebibbia, attraverso il suo legale, l’avvocato Silvio Tolesino (nella foto in basso), ha scelto il rito ordinario. La sua ex compagna invece ha optato per l’abbreviato. Nella mattinata odierna c’è stata anche la costituzione delle parti civili. Zeoli è stato arrestato a febbraio 2019 con le accuse di tentato omicidio, violenza e maltrattamenti: la vicenda a Genzano, in provincia di Roma. Stando alla ricostruzione effettuata dagli inquirenti, il 25enne originario di Vinchiaturo, avrebbe pestato di botte la bambina, di soli 22 mesi, figlia dell’allora compagna.