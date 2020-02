Picchiò la ragazza minorenne per strada, rinviato a giudizio egiziano violento

Il 19enne sarà processato ad aprile dinanzi al tribunale collegiale

È stato rinviato a giudizio e sarà processato il prossimo 8 aprile il 19enne egiziano arrestato lo scorso novembre accusato di aver maltrattato una minore (che si è costituita parte civile attraverso l’avvocato Silvio Tolesino). Stando alla ricostruzione effettuata dagli inquirenti la ragazza subiva aggressioni fisiche e condizionamenti psicologici da parte dell’egiziano e in varie occasioni veniva indotta ad assumere hashish. Ad applicare l’ordinanza di misura cautelare in carcere furono gli agenti della Squadra Mobile di Campobasso assieme ai colleghi della Polfer sempre del capoluogo di regione. L’ordinanza arrivò in aggravamento alla precedente misura cautelare eseguita il 12 novembre scorso del divieto di dimora nella regione Molise e del divieto di avvicinamento alla parte offesa, reiteratamente violata, a carico di E.S.A.S. (queste le iniziali dell’egiziano), già destinatario di rimpatrio con foglio di via obbligatorio emesso dal Questore di Campobasso in data 18 ottobre scorso.