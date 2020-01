REDAZIONE

Stalking in famiglia. Arrestato alle prime luci dell’alba a Isernia 55enne denunciato per maltrattamenti dalla moglie e dai figli. Una brutta storia di angherie e vessazioni che andava avanti da tempo. Proprio per evitare possibili pericolose evoluzioni, questa mattina è scattato il blitz della Polizia che ha portato in carcere il 55enne isernino. In mattinata la convalida dell’arresto.